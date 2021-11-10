Артём Турляков из якутской «Арктики» переходит в школу мини-футбольного клуба «Синара» (Екатеринбург). В этом сезоне ЮФЛ ДВ полузащитник провёл 14 матчей, в которых забил 3 мяча.

В сентябре Турляков ездил в Екатеринбург на просмотр, а в октябре получил приглашение на полноценный переход. Сам Артём с 7 лет занимается мини-футболом.

Главная команда «Синары» выступает в российской Суперлиге и является её действующим чемпионом. Это один из самых успешных мини-футбольных клубов страны: трижды брал золотые медали и ещё 8 раз завершал сезон в тройке призёров. Также «Синара» становилась сильнейшей в Европе, выиграв Кубок УЕФА в сезоне 2007/2008.

Поздравляем Артёма и желаем как можно скорее закрепиться в новой команде!