19.12.2022
14:44
570
Общество
Артуру Эм респект!
Артур Эм, фермер: Вчера допоздна работали, устали, приятная усталость:)
Прежде, чем зашить пакет с чистым картофелем мы положили в немногие некоторые из них по 500 рублей, если вдруг попадётся вам, то считайте это рождественским подарком от крестьянского хозяйства ЭМ, основанным 2004 году Григорием Эм:)
Всем здоровья, благ в семье и плодотворной недели!:)
P. S. Ваши отзывы, замечания можете отправлять мне в личку, скоро запущу обратную связь через телеграмм канал к/х ЭМ. Данный картофель с Амги фермера Фомина Александра, сорт Розара.
Фото: соцсети
Источник: соцсети
Один комментарий на «Артуру Эм респект!»
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Где можно купить этот картофель?, в каких магазинах?