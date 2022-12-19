Артуру Эм респект!

Артур Эм, фермер: Вчера допоздна работали, устали, приятная усталость:)

Прежде, чем зашить пакет с чистым картофелем мы положили в немногие некоторые из них по 500 рублей, если вдруг попадётся вам, то считайте это рождественским подарком от крестьянского хозяйства ЭМ, основанным 2004 году Григорием Эм:)

Всем здоровья, благ в семье и плодотворной недели!:)

P. S. Ваши отзывы, замечания можете отправлять мне в личку, скоро запущу обратную связь через телеграмм канал к/х ЭМ. Данный картофель с Амги фермера Фомина Александра, сорт Розара.