Артура Бурцева лишили медали из-за помощи мамы на финише

Легкоатлету Артуру Бурцеву стало плохо на Спортивных играх народов Якутии в селе Борогонцы. Качающегося спортсмена подхватила и довела мать, наблюдавшая за забегом. В результате Бурцев пересёк финишную линию вторым, однако судьи дисквалифицировали его. Сам Бурцев сказал тгк Подъём, что нормально относится к произошедшему, правила есть правила. «Я себя хорошо чувствую, из больницы выписался. Сейчас отдыхаю. Я словил тепловой удар. По правилам так и должно быть, запрещено спортсмену помогать, поэтому я нормально к этому отношусь. Не вижу, за что меня награждать, с любым спортсменом могло такое произойти. У меня такое в первый раз, но так бывает. Это спорт. На эти игры я специально привёз маму и сестру, это наша малая родина, поэтому я хотел, чтобы мама присутствовала. Эти Игры проходят раз в четыре года, я планировал, что это будут мои заключительные Игры». Во время соревнований в селе было 34 градуса.