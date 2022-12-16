16.12.2022
21:47
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Якутия

Артур Эм: Будете покупать такую мытую морковь? Зато местная

Артур Эм: Первая партия, которую закупили была крайне неудачная, съездили с другом к другому поставщику в Намцы. Молодец фермер, вижу его рост, намного лучше, но, к сожалению, у фермера произошла пересортица при сборе урожая, бывает:) Будете покупать такую мытую морковь по 100 рублей на выходе в розницу? По товарному виду мы уступаем, но по вкусовым качествам и полезности мы превосходим в разы, я вам объяснял.
Или лучше отказаться от мысли продавать мытую морковь, можно, конечно, откалибровать по сортам и размерам, но соответственно ценник повысится?)
Также мы планируем продавать шинкованную морковь в шоковой заморозке.

Фото: Артур Эм
Источник: тгк Pryanya Якутия

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