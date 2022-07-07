07.07.2022
11:35
330
Спорт
Артур Бурцев: Восстановиться помогли борогонские врачи
История мужества Артура Бурцева. Легкоатлет завоевал золото на забеге в 5000 м.
Только что на центральном стадионе центральном стадионе «Майагатта Бэрт Хара» завершился забег на 5000 метров. Первым до финиша добежал Артур Бурцев.
Да, это тот самый Бурцев, тяжелейший вчерашний финиш которого обошел не только республиканские, но и федеральные СМИ, а также самые популярные паблики.
Как сказал сразу после финиша сам герой Игр, восстановиться помогли борогонские врачи. «Шесть часов капельницы сделали свое дело», — сказал легкоатлет.
Что касается самого забега, то поочередно лидировали Артур Бурцев и Константин Драгунов. Но на последнем круге Бурцев уверенно ушел в небольшой отрыв, не оставив шансов соперникам.
Фото: Марии Васильевой, ЯСИА
Источник: Yakutia-Daily.ru
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
07.07.2022
0
43
07.07.2022
0
148
07.07.2022
0
104
07.07.2022
0
129
07.07.2022
0
328
07.07.2022
0
143
07.07.2022
0
222
07.07.2022
0
441
07.07.2022
0
728
07.07.2022
0
319
07.07.2022
0
272
07.07.2022
0
1126
07.07.2022
0
247
07.07.2022
0
1730
07.07.2022
0
613
07.07.2022
0
394
07.07.2022
0
997
07.07.2022
0
1824
07.07.2022
0
1844
07.07.2022
0
620
07.07.2022
0
2834
06.07.2022
0
2990
06.07.2022
0
2914
06.07.2022
0
548
06.07.2022
0
765
06.07.2022
0
399
06.07.2022
1
2504
06.07.2022
0
1430
06.07.2022
0
505
06.07.2022
0
1946
06.07.2022
0
903
06.07.2022
0
1265
06.07.2022
0
1651
06.07.2022
0
3217
06.07.2022
0
399
06.07.2022
0
2704
06.07.2022
0
680
06.07.2022
0
965
06.07.2022
0
493
06.07.2022
0
2513
06.07.2022
0
1027
06.07.2022
0
2474
06.07.2022
0
370
06.07.2022
0
3427
06.07.2022
0
2037
06.07.2022
0
598
06.07.2022
0
791
06.07.2022
0
986
06.07.2022
0
3320
06.07.2022
0
2279
06.07.2022
0
235
06.07.2022
0
440
06.07.2022
0
1054
06.07.2022
0
1189
06.07.2022
0
3351
06.07.2022
0
411
06.07.2022
0
299
ТОП НОВОСТИ
04.07.2022
1
38189
04.07.2022
0
37254
04.07.2022
0
35329
04.07.2022
0
30906
01.07.2022
0
17272
01.07.2022
0
13155
01.07.2022
0
13030
Добавить комментарий