История мужества Артура Бурцева. Легкоатлет завоевал золото на забеге в 5000 м.

Только что на центральном стадионе центральном стадионе «Майагатта Бэрт Хара» завершился забег на 5000 метров. Первым до финиша добежал Артур Бурцев.

Да, это тот самый Бурцев, тяжелейший вчерашний финиш которого обошел не только республиканские, но и федеральные СМИ, а также самые популярные паблики.

Как сказал сразу после финиша сам герой Игр, восстановиться помогли борогонские врачи. «Шесть часов капельницы сделали свое дело», — сказал легкоатлет.

Что касается самого забега, то поочередно лидировали Артур Бурцев и Константин Драгунов. Но на последнем круге Бурцев уверенно ушел в небольшой отрыв, не оставив шансов соперникам.