Артур Алексеев награжден нагрудным знаком

Алексеев Артур Николаевич награжден знаком «За заслуги перед АО «АК «ЖДЯ»

Генеральный директор Акционерной компании «Железные дороги Якутии» Василий Шимохин вручил Знак «За заслуги перед АО «АК «ЖДЯ» Алексееву Артуру Николаевичу за успешное сотрудничество, активное участие в решении вопросов повышения эффективности работы и развития АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии» и в связи с 75-летним юбилеем.

Артур Николаевич с 2002 по 2008 годы работал заместителем Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) и был председателем Совета директоров АО «АК «ЖДЯ». Он курировал вопросы транспорта, связи, дорожного хозяйства, внес огромный вклад в реализацию проекта строительства железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск и в развитие железнодорожного транспорта Якутии.