Артур Алексеев: Боец партии безбоязненно вскрывал язвы коррупции

К 100-ЛЕТИЮ ЯАССР: КРЕПКИЙ, МОЩНЫЙ И СИЛЬНЫЙ БОЕЦ ПАРТИИ

Вот уже два года, как мы, коммунисты Якутии и в целом Коммунистическая партия Российской Федерации, понесли огромнейшую утрату — проводили в последний путь замечательного человека, высочайшего профессионала своего дела, заслуженного юриста Республики Саха (Якутия) Леонида ДИОДОРОВА.

Я могу о его профессионализме судить не потому, что вхож в круги профессионалов-юристов, просто у меня всю жизнь в органах внутренних дел проработали мой старший брат Виталий Константинович ИЗМЕРОВ (генерал-майор, бывший заместитель министра МВД республики, первый начальник Якутского регионального управления по борьбе с организованной преступностью. — Ред.) и сын Николай Артурович АЛЕКСЕЕВ (первый заместитель руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по РС(Я). — Ред.). Они прекрасно знали Леонида Прокопьевича и отзывались о нем как об очень порядочном, честном и сильном юристе.

Для нас эта потеря заключается не только в том, что Леонид Диодоров сам по себе как личность был очень полезным обществу и результативным следователем и прокурором, ведь он, в отличие от многих, остался верен чести, совести и присяге, данной Советскому Союзу и советскому народу.

Он так же, как немногие, к сожалению, из числа даже так называемого вооруженного отряда партии — сотрудников Комитета государственной безопасности (сейчас ФСБ), остался верен Коммунистической партии Советского Союза. В числе первых перерегистрировался членом Коммунистической партии, и не просто перерегистрировался.

Леонид Прокопьевич был очень полезным, эффективным, востребованным в работе Якутского рескома КПРФ именно как юрист, знаток этого дела. И мы сегодня серьезно испытываем большие проблемы по поводу нехватки квалифицированного человека при тех невероятно сложных отношениях с действующей властью, с происходящими событиями, на которые Леонид Прокопьевич всегда мог дать юридически взвешенное грамотное решение.

Но Леонид Прокопьевич не ограничивался решением юридических вопросов Якутской республиканской партийной организации. Он ведь был литературно даровит.

Мы всегда с интересом читали его короткие рассказы, статьи, очерки, зарисовки про те события, в которых он лично принимал участие. Когда читаешь их, всегда чувствуешь достоверность событий. Это одна сторона.

А вторая — он ведь в своих статьях был самым настоящим бойцом. Он вскрывал те язвы, вопросы, связанные с нарушениями законности, коррупционными делами в Республике Саха (Якутия). У него были очень громкие и жесткие статьи на этот счет.

Другой вопрос, что для действующей власти многие из этих статей были неудобными и на них просто не обращали внимания. А другого способа воздействия на власть предержащих у Коммунистической партии было не так уж и много.

Но Леонид Прокопьевич не опускал руки, не впадал в уныние, а продолжал жестко, аргументированно отстаивать наши, коммунистов, позиции, высказывать нашу точку зрения по тем или иным резонансным делам и актуальным событиям, происходящим в Якутии. Именно поэтому я считаю, что наш отряд коммунистов из своих рядов потерял очень крепкого, мощного, сильного бойца.

Но верю, что наша молодежь встанет и сомкнет ряды, и потери будут оправданы.