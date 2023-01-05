Артисты ТЮЗа подарили яркий праздник юным детям Покровска

Сегодня, 5 января артисты Театра юного зрителя Якутии подарили яркий новогодний праздник юным зрителям города Покровска Хангаласского улуса (района). Для ребят артисты представили волшебный новогодний спектакль «Щелкунчик и Мышиный король» по сказке Гофмана.

Атмосфера чуда и волшебства окутала в этот день всех, кто переступил порог культурного центра «Саргы түһүлгэтэ».

Гостей встречали наши сказочные персонажи. Перед началом спектакля дети с удовольствием участвовали в интерактивном театре –с помощью веселых аниматоров участвовали в веселые играх, конкурсах.

После третьего звонка все дружно вошли в зрительный зал и посмотрели трогательную рождественскую историю о дружбе, вере и любви. Простая деревянная кукла Щелкунчик неожиданно оживает, благодаря доброте и любви обыкновенной девочки. Ребята с большим восторгом наблюдали сражения Щелкунчика с войском Мышиного короля и необычные приключения наших героев. Игра артистов оставила только самые яркие впечатления юным зрителям и их родителям.

Сразу после спектакля по традиции все вместе, хором позвали на сцену Деда Мороза со Снегурочкой. И вместе с Дедом Морозом и со сказочными персонажами ребята с большой радостью и с удовольствием станцевали веселые и зажигательные танцы. Ребятишки один за другим выстроились в очередь, чтобы порадовать Деда Мороза своими стихами и песнями, а Дед Мороз дарил детишкам сладкие подарки. Провели конкурс на три самых лучших костюма, отрадно, что ребятишки и их родители очень постарались и сделали чудесные маскарады, и лично от рук Деда Мороза победители получили призы.

Кульминацией праздника стал новогодний хоровод возле главной елки с Дедом Морозом и со Снегурочкой.

Дорогими гостями новогоднего праздника- утренника стали детишки с ограниченными возможностями здоровья и ребятишки семей участников специальной военной операции (СВО).



Праздник понравился всем, кто сегодня пришел на новогодний утренник , как отметили зрители: «Великолепный праздник для детей. Огромная благодарность за чудесный праздник всем сотрудникам театра»; «Огромное спасибо, нам очень понравился спектакль и вся атмосфера праздника, которые вы подарили нашим детишкам, столько подарков получили. С раннего утра зарядили чудесным настроением. Желаем Вам удачи и успехов в работе»; «Нам все очень понравилось, дочка в восторге. Заняли 3 место на конкурсе костюмов. Огромное спасибо за праздник»; «Сегодня дети были в сказке чудес Театра юного зрителя. Сразу у входа встретили в маскарадах артисты, и самым главным героем там была Чебурашка, которого мои дети очень рады были увидеть.

Потом посмотрели яркую , интересную сказку «Щелкунчик», очень красивые костюмы, артисты, зал, все все нам понравилось, дети все радовались, смеялись».



«Было много веселья, танцев и стихов, Дед Мороз и Снегурочка, которые очень хорошо танцуют с детьми. Спасибо за праздник Театру юного зрителя, ещё много хороших сказок для детей».

Мероприятие доставило удовольствие всем участникам праздника- детишкам, гостям и родителям.

Зрители и актеры остались очень довольны!