11.01.2023
18:10
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Происшествия

Уголовное дело по факту осквернения памятника Дежнёву возбуждено законно — прокуратура

Прокуратура г. Якутска признала законным постановление дознавателя МУ МВД России «Якутское» о возбуждении уголовного дела по факту осквернения памятника великому землепроходцу Семёну Дежнёву и его жене Абакаяде. При возбуждении уголовного дела установлено, что в период времени с 26.12.2022 по 09.01.2023 совершен вандализм в отношении памятника, установленного на пересечении улиц Кирова и Пояркова г. Якутска. В настоящее время по уголовному делу возбужденному по ч.1 ст.214 УК РФ (вандализм) проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению обстоятельств совершения преступления, а также виновных лиц. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры. 

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба прокуратуры Якутии

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