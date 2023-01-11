Уголовное дело по факту осквернения памятника Дежнёву возбуждено законно — прокуратура

Прокуратура г. Якутска признала законным постановление дознавателя МУ МВД России «Якутское» о возбуждении уголовного дела по факту осквернения памятника великому землепроходцу Семёну Дежнёву и его жене Абакаяде. При возбуждении уголовного дела установлено, что в период времени с 26.12.2022 по 09.01.2023 совершен вандализм в отношении памятника, установленного на пересечении улиц Кирова и Пояркова г. Якутска. В настоящее время по уголовному делу возбужденному по ч.1 ст.214 УК РФ (вандализм) проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению обстоятельств совершения преступления, а также виновных лиц. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.