Артисты Театра эстрады рассказали правду о вакцинации



В рамках масштабной акции вакцинации против коронавируса многие якутяне уже успели обезопасить себя от коварной болезни. Получили вакцину артисты Государственного театра эстрады Якутии им. Юрия Платонова.



О прохождении вакцинации, её пользе и своём самочувствии нам рассказали сотрудники театра.



Мария ГЕРАСИМОВА, художественный руководитель театра: «На сегодняшний день, получили вакцину порядка более 50 % коллектива нашего театра. Думаем, что остальные будут вакцинированы до конца этого сезона. Конечно, у некоторых была высокая температура, но в основном перенесли нормально. Распространители негативной информации про данную вакцину совершенно некомпетентные люди, это очень безответственно по отношению к тем, кто хочет получить вакцину. Она необходима для каждого из нас, каждого сознательного гражданина!»



Алексей ГОЛЬДЕРОВ, артист театра, иллюзионист: «Польза в вакцинации против коронавируса, конечно, есть. Мы должны обезопасить себя и своих близких. Когда я получил первую вакцину, практически ничего не произошло. А во второй раз было чувство простуды. Но это всё прошло, когда я съездил на природу»



Александр МАКСИМОВ, шоумен, главный администратор театра: «Я был среди самых первых, которые прошли вакцинацию. Без такой прививки риск стать распространителем вируса очень высок, ведь мы работаем с большим количеством людей. Поэтому, когда на работе спросили о желающих пройти вакцину, я сразу согласился. После первой дозы не было особых симптомов, только немного болели суставы, как при гриппе, но быстро прошло. Вторую прививку даже не почувствовал. Верю, что получил качественную защиту от COVID-19. Надо беречь родных и окружающих, поэтому я активно рекомендую пройти процедуру. Сейчас много ложной информации, не верьте слухам, проверяйте любые данные в официальных источниках. В нашем театре эстрады открыли пункт вакцинации. У людей есть возможность быстро и без очереди получить данную прививку. После прохождения курса вакцинации через Госуслуги выдаётся сертификат с QR-кодом. Всегда ношу его с собой и при необходимости могу его предоставить, это очень удобно. Я считаю, что, если у нас будет общий иммунитет, болезнь отступит»



Как сотрудники театра эстрады получали вакцину, можете посмотреть шуточный ролик по ссылке: https://www.instagram.com/p/CPFxqDGhZ2c/?utm_medium=copy_link

