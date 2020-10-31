Артисты самого напряженного жанра работают в Сахацирке

Государственный цирк Якутии через соцсети поздравил сегодня со Всероссийским Днем гимнастики.

В праздничный день цирк представил артистов, которые занимаются воздушной гимнастикой. Этот вид циркового искусства появился Якутии в 1995 году с первой воздушной гимнастки Марии Харлампьевой-Поповой.

Выступления воздушных гимнастов Бриллиантового цирка наиболее зрелищны в популярном шоу «Тепло вечной мерзлоты».

Воздушными гимнастами являются выпускники Государственного училища циркового и эстрадного искусства им. М.Румянцева–Карандаша, Пекинского Международного Колледжа Искусств и Якутского колледжа культуры и искусств.