Артисты самого напряженного жанра работают в Сахацирке

Государственный цирк Якутии🎪 поздравляет всех, кто причастен к гимнастике🤸🏼, с праздником, со 🎊Всероссийским Днем Гимнастики! 🎉Желаем лёгкости и пластики в любом деле, желаем всегда сохранять отличную форму тела✊🏼 и атмосферу гармонии 🧘🏻‍♂️ души. 🌟Успехов, упорства, целеустремлённости, поддержки родных, удачи и, конечно же, побед🏆 💥В этот праздничный день мы хотим рассказать о наших артистах, которые занимаются воздушной гимнастикой🤩🤩🤩 К воздушной гимнастике относятся все номера, которые исполняются непосредственно под куполом цирка🎪, в воздухе. В основу жанра 💫 воздушной гимнастики положена демонстрация выдающихся навыков владения своим телом, значительно ☄️превышающих возможности обычного человека. С 1995 года этот вид циркового искусства 📍Якутии начался с первой воздушной гимнастки — Марии Харлампьевой-Поповой. Воздушные гимнасты являются неотъемлемой частью гастрольной труппы цирка, вместе с другими артистами показывают зрелищные и завораживающие трюки в эксклюзивном шоу «Тепло вечной мерзлоты»🔥❄️ Воздушными гимнастами являются выпускники Государственного училища циркового и эстрадного искусства им. М.Румянцева–Карандаша, Пекинского Международного Колледжа Искусств и Якутского колледжа культуры и искусств — Прасковья Илларионова, Владимир Куприянов, Евдокия Куприянова, Анна Максимова, Иннокентий Слепцов, Василий Фёдоров, Анастасия Меденцева. @mariiapopova5007 @gimnast_85 @illa2900 @dusya_kupriyanova @innokentda @anechkamaximum @__v.a.s.i.l.i.y @nastya_medenc_98 #деньгимнастики #воздушныегимнасты #цирковыеартисты #сахацирк #sakhadiamondscircus #circus #circuslife #circusartist #манеж #show