31.10.2020
17:31
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Культура
Артисты самого напряженного жанра работают в Сахацирке
Государственный цирк Якутии через соцсети поздравил сегодня со Всероссийским Днем гимнастики.
В праздничный день цирк представил артистов, которые занимаются воздушной гимнастикой. Этот вид циркового искусства появился Якутии в 1995 году с первой воздушной гимнастки Марии Харлампьевой-Поповой.
Выступления воздушных гимнастов Бриллиантового цирка наиболее зрелищны в популярном шоу «Тепло вечной мерзлоты».
Воздушными гимнастами являются выпускники Государственного училища циркового и эстрадного искусства им. М.Румянцева–Карандаша, Пекинского Международного Колледжа Искусств и Якутского колледжа культуры и искусств.
Фото: https://www.instagram.com/p/CG_PsW3sW-J/?igshid=1ozan8gez4txw
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