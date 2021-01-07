07.01.2021
16:41
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Культура

Артисты Саха театра поздравляют с Рождеством

Артистки Саха театра подготовили видеопоздравление с Рождеством, главной изюминкой его стала… Впрочем, смотрите сами!)

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: https://www.instagram.com/p/CJu91lLMWuW/
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