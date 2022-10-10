Артисты Коми нашли путь к сердцу якутян

Вот и закончились «Большие гастроли» Молодежного театра Республики Коми в Якутске. Программа пребывания была очень насыщенной и интересной, начиная со встречи артистов в аэропорту. Пресс-конференция в Театре юного зрителя Якутии с участием якутских журналистов, которых было достаточно много, прошла очень живо, с обоюдным интересом. Как сказал директор Молодежного театра из Коми Михаил МАТВЕЕВ:

«Если бы не было проекта «Большие гастроли», вряд ли мы могли бы встретиться на подмостках. Мы познакомились с замечательным талантливым коллективом из Якутии. Смогли познакомиться с удивительным краем и людьми».

Якутские зрители по достоинству оценили мастерство и творческий задор артистов. Каждый день зал Театра юного зрителя Республики Саха (Якутия) наполнялся молодыми зрителями, которые очень живо реагировали на все перипетии спектаклей… И аплодировали стоя. Значит их души затронули темы, поднятые в спектаклях.

Спектакль «СКТВКР» — это удивительный по форме подачи рассказ об истории жизни родного города, рассказанная простыми людьми и их переживаниями. Эта история созвучна и возможна в любом уголке нашей страны. Возрастные зрители говорили, что они, как будто, окунулись в детство и юность.

Особенно удивили молодые зрители, которые следили с большим интересом за игрой актеров, а на поклоне аплодировали стоя. Значит спектакль затронул потаённые стороны юных душ. А это дорогого стоит.

В спектакле «Игра в фанты» по пьесе известного российского драматурга Николая Коляды играют, в основном, молодые актеры, поэтому яркий, энергичный посыл был услышан юными зрителями. Тема спектакля, в которой молодая семья отмечает наступление Нового года вместе с друзьями и играет в игры на грани фола и отчаяния. Спектакль весьма спорный, но притягательный. Молодые актеры, умеющие делать все на сцене, дают пищу для размышлений о смысле жизни, о поиске нравственных приоритетов…

Якутский зритель получил от спектаклей эмоциональный всплеск и новые впечатления.

Спасибо коллективу Молодёжного театра за то, что они умеют найти путь к сердцам юных зрителей своим талантом и желанием творить.