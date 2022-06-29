Артисты калмыцкого ансамбля поделились опытом с будущими хореографами из Якутии

Якутский колледж культуры и искусств им. А.Д. Макаровой посетила делегация артистов Государственного академического ансамбля песни и танца Калмыкии «Тюльпан» под руководством Заслуженного артиста Республики Калмыкия Климентия Оконова.

Калмыцкие артисты провели мастер-класс для студентов отделения «Хореографическое творчество» ЯККиИ. Занятие прошло продуктивно и насыщенно. Якутским студентам рассказали о калмыцкой культуре, продемонстрировали технику и манеру исполнения калмыцкого танца «Чичирдык» под музыкальное сопровождение на народном инструменте домбра.

«Наши ребята были поражены энергетикой, пластикой и высоким мастерством артистов из Калмыкии. Знакомство вживую с национальными танцами и культурой других народов России позитивно сказывается на процессе обучения наших будущих хореографов, расширяет их творческий кругозор», – отметил директор ЯККиИ Захар Никитин.

Народный ансамбль танца «Өркөн» Якутского колледжа культуры и искусств получил приглашение принять участие в Фестивале тюльпанов Калмыкии – ежегодном фольклорно-этнографическом празднике, который проводится в целях сохранения и популяризации калмыцкой национальной культуры, народных ремесел и национальных видов спорта.

Справка:

Государственный академический ансамбль песни и танца Калмыкии «Тюльпан» был основан в 1937 году. В творчестве ансамбля нашли свое воплощение наиболее яркие и значительные фольклорные пласты калмыцкого народа. В золотом фонде коллектива старинные народные танцы и песни («Чичирдык», «Дербетовский тавшур», героический эпос «Джангар» и др.). Наряду со старинными танцами артисты «Тюльпана» также развивают современные сюжетные и жанровые танцы.