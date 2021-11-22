Артисты Цирка Якутии отметили десятилетие творческой команды «ПОКОЛЕНИЕ NEXT»

Заместитель министра культуры и духовного развития Якутии Марина Силина посетила юбилейное шоу «Мы. Время. Вместе», посвящённое 10-летию группы артистов «ПОКОЛЕНИЕ NEXT» — выпускников Пекинского циркового колледжа. Артистам были вручены знаки «Отличник культуры».

— Сегодня артисты «ПОКОЛЕНИЕ NEXT» представляют республику на различных всероссийских и международных фестивалях-конкурсах, выступают на цирковых аренах России и зарубежных стран. Я помню, как мы посетили место их учебы, видели, что это большой труд. С утра до вечера они работали над собой, над выполнением трюков. Отрадно, что прошло 10 лет, и сегодня они все ведущие артисты в составе самого северного, самого лучшего нашего Цирка, — отметила Силина.

Всего в группе работает 19 артистов. В этот вечер знаком «Отличник культуры» были награждены артисты цирка, акробаты-эквилибристы Юлия Протодьяконова, Надежда Илларионова, Степанида Кононова, Пелагея Кычитарова, Пелагея Кычытарова, Альбина Павлова, специалист по защите информации Цирка Якутии Андрей Винокуров. Почётные грамоты Профсоюза работников культуры РС(Я) вручены артистам Роману Романову и Кириллу Павлову.

Государственный цирк Якутии может гордиться тремя поколениями выпускников Пекинского Международного Колледжа Искусств, которые являются золотыми и серебряными призерами, лауреатами всероссийских и международных фестивалей-конкурсов циркового искусства. Вторая группа студентов из Якутии была отобрана и направлена на учебу в Пекинский Международный Колледж Искусств в 2004 году и окончила учебу в 2011 году.

В 2011 году номер «Каучук» (артистки цирка: Степанида Кононова, Юлия Протодьяконова, Надежда Илларионова, Альбина Павлова, Пелагея Кычытарова) был награжден Серебряным призом на Открытом Всероссийском фестивале-конкурсе «Принцесса Российского цирка» в Саратове. Жонглеры «Трио Аттар» (отличники культуры РС(Я) Роман Романов, Кирилл Павлов, Дьулустан Гоголев) в 2013 году на II Международном цирковом фестивале «Кастильо де Фигерас» в Испании стали обладателями спецприза Международного жюри «Пресса» и попали в десятку самых лучших, что дало им возможность выступить на Золотом гала-шоу, а в 2014 году на VII Международном цирковом фестивале «Эхо Азии» завоевали серебро в номинации «За высокое исполнительское мастерство и профессионализм». «Поколение NEXT» являются победителями и призерами Международного циркового фестиваля «Мамонтенок». Они гастролировали во многих городах России, ближнего и дальнего зарубежья: Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Узбекистане, Литве, Беларусии и Венгрии.