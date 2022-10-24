Артисты балета провели мастер-классы в городах Алдан и Нерюнгри.

Артисты балета Национального театра танца Изабелла Егорова, Георгий Уваровский, Саскылана и Эдуард Жирковы в составе Молодежного десанта, организованного Министерством по делам молодёжи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) провели мастер-классы в городах Алдан и Нерюнгри 19, 20, 21 октября. Десант танцоров проходил на площадке «Танцевальный квартал» мастер — класс для детей и молодежи».

В день приезда в г. Алдан, 19 октября, артисты балета разделились на две команды и провели мастер-классы одновременно, в двух площадках. Заслуженная артистка РС(Я) Изабелла Егорова и молодой танцовщик Георгий Уваровский представили якутский, стилизованный северный и современный танцы в Детской школе искусств и Центре дополнительного образования детей. Изабелла с Георгием продемонстрировали богатый арсенал танцевальных движений, многогранную хореографию народов Якутии. Мастер-класс прошел на одном дыхании, интересно, увлекательно, в доступной форме. Молодые танцоры Саскылана и Эдуард Жирковы провели мастер-класс по современному направлению танца, по якутскому и северному танцам в Доме культуры «Алданский центр культурного развития». Их мастер-класс прошел поэтапно. Первый – современный, второй – северный, третий – якутский. Все прошло организованно, слаженно, на высоком профессиональном уровне. Учащиеся проявили большой интерес и все танцевали «до седьмого пота». Конечно, только за 1 раз невозможно все показать и рассказать, но, тем не менее, воспитанники научились многому, открыли для себя новые просторы.

20 октября танцевальный Молодежный десант показал мастер-класс в г. Нерюнгри, Центре культуры и духовности им. А.С.Пушкина. В этот раз все вчетвером провели мастер-класс. По традиции мастер-класс начался с хорошего «разогрева». Участникам художественной самодеятельности, исполнителям, воспитанникам школы искусств был очень интересным материал. Для них все ново. С большим удовольствием, азартом, энтузиазмом танцевали и повторяли за артистами балета. Завершился мастер-класс стретчингом — растяжками для мышц.

Надеюсь, мастер-классы, прошли эффективно, качественно и станут подспорьем для хореографов и воспитанников.