Артистов обокрали во время ысыаха

В ОМВД России по Намскому району Якутии обратился 50-летний мужчина с сообщением о краже музыкальных инструментов и ноутбука во время празднования национального праздника Ысыах в одном из сел района. Общая сумма ущерба составила 52 000 рублей. Через несколько часов полицейские установили подозреваемого — ранее судимого за кражу 29-летнего мужчину. Злоумышленник был обнаружен в лесном массиве за территорией проведения праздника. Похищенное было обнаружено при нём.

Выяснилось, что подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после праздничного концерта проходил за сценой и заметил упакованные в чехлы музыкальные инструменты. Воспользовавшись тем, что артисты были заняты сбором вещей, подозреваемый похитил бас-гитару, баян и ноутбук. Чужое имущество злоумышленник планировал сбыть.

Похищенное изъято и возвращено владельцу. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Уважаемые граждане! Берегите своё имущество. Будьте бдительны, не оставляйте в свободном доступе без присмотра ценные вещи даже на короткое время.