Артистка оркестра принимает поздравления

Национальный театр танца им. С.А.Зверева-Кыыл Уола сердечно поздравляет с золотым юбилеем артистку оркестра национальных инструментов, отличника культуры РС (Я) Александру Ивановну НИКОНОВУ.

Желаем крепкого здоровья, дальнейших успехов в творческой, педагогической деятельности, исполнения желаний, счастья в личной жизни, бодрости и оптимизма, благополучия и добра!

Александра занимается музыкой с детства. Родилась в с. Чамча Ленского района ЯАССР. В 1977 г. Александра поступила в музыкальную школу г. Ленск и успешно закончила 1984 г.

С 1988-1994 гг. училась в Восточно-Сибирском государственном институте культуры и искусств в оркестровом факультете, получила диплом по специальности «инструментальное исполнительство». Будучи студенткой ВСГИК в 1991 г. участвовала во Всероссийском конкурсе исполнителей на народных инструментах в г. Горький, где якутский оркестр ансамбля «Сибирский сувенир» стал Лауреатом Всероссийского музыкального общества.

В театре Александра работает с 1995 г., исполняет партию кылыһах-альт. Принимает активное участие в творческой жизни оркестра. С оркестром и танцевальным составом театра выступала во многих улусах республики, в городах России — в 1998 г. на сцене Российского Академического молодёжного театра России (г. Москва), в 2000 г. в Хабаровске, в 2001 г. в г. Санкт-Петербург и г. Сургут. В 2004 г. вместе с оркестром театра выступила в Концертном зале имени А.К.Глазунова Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А.Римского-Корсакова. В 2002 г. приняла участие на международных фестивалях во Франции (г. Монгийон, Конфоланс), в Швейцарии (г. Мартини).

Успешно совмещает работу с педагогической деятельностью: является преподавателем оркестра народных инструментов Дворца детского творчества города Якутска — образцового детского коллектива России. Её ученики в разные годы становились лауреатами и дипломантами международных, республиканских, городских конкурсов. Оркестр является лауреатом международных, всероссийских и республиканских конкурсов. Оркестр достойно представлял культуру своей республики и страны на международных фестивалях в Южной Корее, Китае, Венгрии, Болгарии, Словакии, Сербии, Франции, Польше. Александра Ивановна также сотрудничает с оркестрами народных инструментов Якутского музыкального колледжа им. М.Н.Жиркова и Арктического государственного института искусств и культуры.