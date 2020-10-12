Артист ТЮЗа Якутии снимается в военной драме

Как писали, ранее в селе Акташ в Республике Алтай, начались съемки военной драмы «Бансу», фильм снимается по одноименной повести Ильи Бояшова.

В основе фильма – история, которая произошла в 1943 году на Аляске. Советский экипаж перегоняет по ленд-лизу из США двухмоторный бомбардировщик. Приземлившись для дозаправки на авиабазе в городе Номе, командир экипажа обнаруживает, что штурман бесследно исчез. В его сумке находились секретные данные. На поиски штурмана отправляются две поисковые группы – советская и американская.

Сюжет закручивается вокруг противостояния двух держав. «Бансу» — это и детектив, и немножко фантасмагория, и про войну, и про шпионов, и про страшное чудовище, медведя с головой человека…

Режиссер фильма – Павел Костомаров, известный по сериалам «Чернобыль. Зона отчуждения», «Эпидемия» и т.д.

Примечательно, что в фильме вместе с известными артистами России снимаются наши якутские актеры: артист Саха академического театра имени П. А. Ойунского, заслуженный артист РФ, народный артист РС(Я) Герасим ВАСИЛЬЕВ, солист Национального театра танца РС(Я) им. С.А. Зверева-Кыыл Уола, заслуженный артист РФ, народный артист РС(Я) Дмитрий АРТЕМЬЕВ и артист Театра юного зрителя РС(Я), отличник культуры РС(Я) Георгий БЕССОНОВ. Они вместе с Александром Палем, Тимофеем Трибунцевым, а также с иностранными артистами сыграют на одной киноленте.

Ведущий артист Театра юного зрителя РС(Я) Георгий Бессонов хорошо известен всем любителям кино. И это не удивительно, ведь фильмы c участием артиста очень популярны среди молодежи. Любителям кино он запомнился в роли «Республика Z», «Уол оҕото», «Атын олох» и многие другие.

Как сообщает сам артист, весной этого года создатели кинематографии провели кастинг, где Георгия утвердили на роль полицейского Данилова.

«В данное время мы находимся в туристической базе «Горное озеро» в Артыбаше. Съемки проходят в озере Телецкое — это самое глубокое озеро в России. Каждое утро просыпаемся в 4 утра, готовимся к съемкам: переодеваемся, делают грим. Потом, минут сорок плывем по Телецкому озеру, где снимаем фильм».

На источниках сети интернета режиссер фильма Павел Костомаров рассказал про съемки фильма:

«Мне предложили прочитать повесть Бояшова «Бансу», она мне очень понравилась, и я сел писать и раскадровывать сценарий. Потом был длительный кастинг. Много поисков и проб. Сначала мы планировали снимать в Америке, потом в Грузии. Но проблемы короновируса забросили на Алтай. И мы испытываем огромные трудности, но ничуть не жалеем. Здесь удивительная, суровая, волшебная природа. Невероятной красоты реки, живописные горы и леса. Абсолютно волшебный край».

С нетерпением ждем экранизацию фильма, ожидание вдвойне приятное, ведь на большом экране увидим своих якутских артистов!