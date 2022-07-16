16.07.2022
16:10
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Происшествия

Артист из Якутска попался на хитроумную схему мошенников

На днях 36-летний артист из г. Якутска попался на распространенную схему обмана на популярном сайте бесплатных объявлений. По словам потерпевшего, с просьбой о помощи к нему обратились друзья. Выяснилось, что они разместили в мобильном приложении объявление о продаже аквариума. Вскоре им позвонила женщина, которая представилась бухгалтером фирмы. Незнакомка сообщила, что денежные средства за покупку товара может перевести только на карту определенного банка. Тогда они и обратились к заявителю, у которого имелась карта данного банка. Вскоре ему поступил звонок от «бухгалтера фирмы», и мужчина продиктовал ей приходящие смс-коды подтверждения. После того, как потерпевший сообщил запрашиваемые данные, с его счета были похищены 50 тысяч рублей.

Фото: Sakhalife
Источник: Пресс-служба МУ МВД России «Якутское»

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