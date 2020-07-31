Артемий Лебедев: Якутия — не ж@па мира!

Сегодня в Якутске состоялась публичная встреча с известным дизайнером, блогером, путешественником Артемием ЛЕБЕДЕВЫМ, где он рассказал о своем путешествии по реке Лена до Тикси, дизайн-коде Якутска и является ли наша республика «ж@пой мира», как он выразился в одном из своих публикаций.

Sakhalife посетил данное мероприятие.

Артемий ЛЕБЕДЕВ:

— Что касается дизайн-кода Якутска, то он полностью готов, и он будет воплощен через какое то время, потому что это в принципе не спешная вещь, она требует достаточно много времени. Это набор правил, регламентов, которое может показать что-то новое, чего пока нет, сделать город более уютным.

В Москве мы впервые сделали дизайн — код, вначале сделали 13 улиц, все было хорошо, оказалось, это людям нужно. Владельцы магазинов и банков к нам подошли и сказали, что вы делаете хорошее дело и мы бы хотели это все внедрить, дайте нам свои правила, начнем быть хорошими и после этого стали улучшаться.

Когда все это начало внедряться, нас самих заставили сменить вывески нашего кафе по нашему же дизайн-коду, так как в Москве не должно быть вывесок, больше чем высота первого этажа, а у нас вывеска высела на уровне второго этажа, она была очень красивой, но не соответствовала нашим собственным правилам.

Так стало понятно, что город принял идею и все это воплощается в жизнь.

Я купил тур по Лене несколько месяцев назад на «Михаиле Светлове», так как теплоход плывёт туда и назад, а обратно все равно ничего интересного бы не было, я сэкономил время и прилетел на самолёте до Якутска. Всем рекомендую, теплоход очень красивый, музейная сохранность, его построили в Австрии в 1986 году и до сих пор все на месте, погода была отличной, сначала плыли до Ленских Столбов, затем взяли курс на север.

В связи с пандемией и закрытием границ, стало наоборот, раньше англичане летали к нам, а мы наоборот к ним. Сейчас россияне больше стали путешествовать по своей стране, например, многие только узнали, что есть такой тур и можно плыть по Лене. Хотя у вас все дорого, оленина дешёвая (смеётся).

Бывают такие фразы, которые приписывают людям, кто-то что-сказал и это становится золотым фондом. Если зайти в Яндекс новости, то каждой второй новостью будет, что я назвал Якутию «ж@пой мира».

Я никогда не говорил, что Якутия это «ж@па мира» никогда! Так же, как Медведев не говорил, что «денег нет, но вы держитесь», как и Ельцин «я устал, я ухожу».

Мы были первыми, кто на джипах проехал от Нерюнгри до Норильска и в какой-то момент, я увидел пейзаж, холмы, которые были похожи на задницу, я и написал: «Привет из ж@пы мира!», то есть это была просто подпись к фото, если бы это было бы в Африке или Подмосковье, то ровно так же было написано.

Еще одной причиной было, то что в Якутии пользователи Интернета варились в собственном соку, так как внешка была дорогой, кто-то вбросил легенду, что я так назвал Якутию в целом и это вызвало такой большой резонанс. Сами же придумали, сами же обиделись, сами же продолжают повторять. Я ни в коем случае не мешаю, считаю, что должны быть какие-то городские мифы, пусть они будут, главное, чтобы это не мешало жить людям.

Никогда Якутия не была ж@пой мира! Это прекрасный, бесконечный край!