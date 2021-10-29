Артем Винокуров: Лучшее решение для моего бизнеса – расчетный счет в АЭБ

Артем Винокуров (@itemka), предприниматель, владелец доставки пирогов «pieshop_ykt» и доставки тортов и десертов «torta_ykt» осенью перешел на обслуживание в Алмазэргиэнбанк. По его словам, это в перспективе сэкономит ему от 100 тысяч рублей в год.

«Сейчас я полностью погружен в любимое дело, ведь за финансы отвечает АЭБ. Решение сменить банк и тариф РКО пришло ко мне после одного качественного обучения. Я решил очень четко подсчитать все расходы, в том числе за комиссии по эквайрингу, переводы средств на карту, обслуживание счета и так далее. Вышла приличная сумма, которую если не посчитать за все 12 месяцев, кажется не такой значительной. При выборе нового банка мне были важны два пункта: процент по эквайрингу и стоимость за перевод денег со счета себе на карту физлица. И здесь у Алмазэргиэнбанка нет конкурентов», — отметил предприниматель.

Артем Винокуров рассказал, что ранее, в другом банке плата за эквайринг составляла примерно 23-30 тысяч в месяц, а в год это уже 230 000–300 000 рублей. Комиссия за перевод средств со счета на карту обходилась от 5000–10 000 рублей в месяц, в год это 50 000–100 000 рублей.

«С переходом в АЭБ оплата за эквайринг выходит на уровне 18 000 – 23 000 рублей в месяц, то есть экономия сразу на 70 000 тысяч в год. Комиссия за перевод на карту тоже сократилась почти в 2 раза – 2500-5000 рублей в месяц. Итоговая экономия у меня вышла в месяц в среднем от 10 000 рублей, в год это 100 000 рублей, которые можно направить на обновление оборудования, поощрение сотрудников», — поделился Винокуров.

Ознакомиться с тарифами и выбрать предложение под свой бизнес можно на сайте банка: https://www.albank.ru/ru/corp/rko/open-account/

С Алмазэргиэнбанком вы откроете бесплатно расчетный счёт и сможете переводить деньги на карту физлица без комиссии и скрытых платежей.

Вместе с РКО от АЭБ вы получите комплекс дополнительных преимуществ:

— бесплатную и удобную систему дистанционного банковского обслуживания и мобильное приложение «АЭБ Бизнес».

— бесплатные проверки надежности контрагентов.

— эквайринг без арендной платы за терминал и подключение.