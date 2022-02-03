03.02.2022
16:51
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Спорт

Артем Соколов провел первый матч в составе «Крыльев Советов» 🔵⚪️

Воспитанник якутского футбола Артем Соколов находится на просмотре в самарском клубе, выступающего в Российской Премьер лиге @premierliga . Об это сообщает @sportyakutia.ru

«Крылышки» в эти дни приступили ко второму этапу турецких сборов. Кстати, на прошлой неделе Соколов впервые играл в форме «Крыльев», он вышел на замену в товарищеском матче со словенским «Целе», который завершился со счетом 1:1.

Футболист официально еще не перешел в новую команду. Надеемся якутянин приглянется тренерскому штабу самарского клуба и с ним подпишут контракт✍🏻✊🏼

Фото: Из соцсетей
Источник: @sportyakutia.ru
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