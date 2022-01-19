Артем Соколов находится на просмотре в «Крыльях Советов»

18 января в расположение «Крыльев Советов» на турецкий сбор прибыли пять молодых игроков. Четыре новобранцев выступают за команду ФНЛ «Олимп-Долгопрудный», еще один – за «Химки». Как вы угадали, последний из списка, это Артем Соколов, воспитанник якутской школы футбола — сообщает Спорт Якутии.

Артем Соколов – атакующий полузащитник, имеет опыт выступления в юношеской сборной России. 18-летний воспитанник «Чертаново» в этом сезоне играл за подмосковные «Химки», за которых он провел 12 матчей в РПЛ и отдал одну результативную передачу.

Футбольный клуб «Крылья Советов» еще официально не объявил о переходе из «Химки» Артема Соколова. Однако, футболист уже был в заявке на первый товарищеский матч с венгерским клубом «Сегед», который состоялся накануне в рамках турецкого сбора команды. На поле, правда, Соколов так и не появился. «Крылышки» победили соперника со счетом 2:0, голы на счету Глушенкова и Зиньковского.

Отметим, «Крылья Советов» выступают в Российской Премьер лиге. После 18 туров самарский клуб занимает восьмую строчку в турнирной таблице, опережая московский «Спартак» на четыре очка.