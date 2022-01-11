Артем Соколов близок к переходу в «Крылья Советов»👍🏽

Полузащитник «Химок» из Якутии 18-летний Артем Соколов продолжит карьеру в самарском клубе🤔 – сообщает Спорт Якутии.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Рубин» предпримет попытку перехватить Соколова у «Крыльев». Но «РБ Спорт» пишет, что никто из представителей казанского клуба не связывался с 18-летним футболистом. Речи об интересе «Рубина» не было даже от агента.

✍🏻Соколов уже точно подпишет контракт с «Крыльями Советов». Игрок отправится вместе с самарской командой на первый турецкий сбор.

В нынешнем сезоне на счету Соколова 12 матчей в РПЛ, в которых 18-летний хавбек отметился голевой передачей.

Новый год футболист встретил в Якутске, а 4 января дал мастер-класс воспитанникам детских футбольных школ Якутии 👍🏼