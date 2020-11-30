Артем Колтовской: Главное — быть честным перед собой

После беседы с ним поднялось настроение. Такое ощущение оставляют одухотворенные, светлые люди. Как известно, в «Сахатранснефтегазе» работает передовая техническая интеллигенция. Артем Колтовской – один из них. Он работает руководителем группы развития АСДУ (автоматизированная система диспетчерского управления) Линейно-производственного управления магистральных газопроводов АО «Сахатранснефтегаз». По итогам Всероссийского конкурса «Инженер года — 2019» ему присвоено звание «Профессиональный инженер России». Артем Валерьевич удостоился этого высокого звания своим трудом. А каким, узнаете из интервью.

— Расскажите, пожалуйста, о себе.

— Родился я в 1985 году в г. Вилюйске. Учился в первой школе, затем мы в 2001 году переехали в Якутск. В столице учился в школе №26. В то время она была многопрофильной гимназией. Я благодарен судьбе за то, что застал учителей и преподавателей от бога, они в нас столько вложили. Но понимание это приходит потом. Мне особенно нравилась математика.

— Наверное, были отличником?

— Нет, отличником не был, учился, можно сказать, средне. Я как-то не ставил цели быть круглым отличником. Но по точным предметам, да, учился хорошо. Я в семье старший, поэтому со школьной скамьи работал. Утром учился, работал в кинотеатре «Центральный», был фотографом, занимался реставрацией фотографий, помню, как сам овладел программой Photoshop и прочим программным обеспечением. В старших классах у меня была очень насыщенная жизнь. Учился в школе, дополнительно в университете занимался, работал. Аттестат о среднем образовании получил в 2003 году.

— И куда поступили? Вуз самостоятельно выбрали?

— Было это конце августа, когда уже все было распределено, ориентировался на бюджетное место, и выбор пал на энергетику, по специальности: электроснабжение. С первого курса совмещал учебу и работу. Работал электромонтером. Затем стал помощником главного энергетика при институте.

— Это же здорово, что работали именно по будущей специальности. Одновременно — теория и практика.

— Да. К окончанию учебы мне предложили работу в немецкую компанию. Занимался пуско-наладкой высокотехнологического оборудования. Разработали проект автоматизации склада фирмы «Мираторг», шесть месяцев монтировал оборудование. Потом в лице генерального подрядчика Петер Хайнс предложил работу уже непосредственно в Dematic. Но поставил условие, чтобы я выучил немецкий, английский. «Ты должен говорить без переводчика», — сказал он. И я самостоятельно начал учить языки. Работал в Германии, в Штутгарте на заводе по подготовке кабельной продукции. Потом предложили работу в швейцарской компании, был новый интересный проект. Проходил обучения, наращивал компетенции. Было очень интересно.

— А как вернулись на родину?

— Где бы ни находился, как бы хорошо ни было, все равно скучаешь по Родине. В 2017 году приехал в Якутск. Устроился на работу в «Сахатранснефтегаз», предложил модернизировать направление автоматизированной системы управления и создать новый подход к диспетчерскому управлению. Стояла задача цифровизации газотранспортной системы. Мы начали свою работу со сбора данных и анализа текущего состояния систем автоматизации и телемеханизации объектов газоснабжения Общества. Затем модернизировали старую систему, чтобы подготовить ее к интеграции во вновь создаваемую систему на базе современных технических решений с применением обновленного программно-аппаратного комплекса. Были проведены переговоры с ведущими мировыми инжиниринговыми компаниями, провели тендер на поставку необходимого оборудования, осуществили ввод некоторых систем.

Для успешной реализации модернизации газотранспортной системы нужны компетентные специалисты. Мы не стали обращаться к другим специалистам, а подготовили собственных сотрудников. Организовали Центр компетенций. Невозможно все знать, процесс обучения новым навыкам и компетенциям постоянный. Поэтому мы все учились. Проходили обучение у самых передовых мировых компаний. Партнерами в реализации данного масштабного проекта выступили такие крупные компании, как АО «АтлантикТрансгазСистема», «Акцент», «Решение», Siemens, Huawei, Honeywell, Lenovo. Мы несколько раз приглашали представителей компаний сюда для проведения семинаров. Выезжали сами, построили обучение таким образом, что на учебу за пределы республики выезжал один сотрудник, затем он по приезду обучал уже всю команду. Таким образом мы обучили сотрудников подразделений «Сахатранснефтегаза». Ведь на местах все решают свои кадры, так что сейчас у нас в этом направлении самая сильная команда. Ребята сами пишут программы, на местах налаживают работу нового оборудования. И проект заработал. Сегодня создан уникальный во всем Дальнем Востоке Центр информационной управляющей системы объектов компании.

— В чем успех реализации такого грандиозного проекта?

— Слагаемых успеха, на самом деле, много. В первую очередь, грамотный менеджмент компании. Руководство всегда поддерживало нас. За это отдельная благодарность. Вся работа проводится за счет ресурсов компании. И, конечно, один из важных аспектов успеха – это кадры. Но работа не завершена. Планируем закончить проект в 2026 году.

— Артем, в чем Вы видите свою миссию?

— Думаю, распространение знаний и накопленного опыта. Мне нравится делиться. Я за открытость и прозрачность. Мне довелось учиться, работать в передовых мировых компаниях, то почему я не должен делиться своими знаниями? И процесс познания не должен останавливаться. Он непрерывен.

— Что посоветуете молодежи? Какие специальности сегодня наиболее востребованы?

— У нас очень толковая молодежь, много талантливых ребят. Конечно, выбор профессии индивидуален, а специальности будущего в данном направлении – это мехатроника, автоматизация предприятий. Но не надо зацикливаться на одном. Человек может в процессе жизни работать в разных сферах. Время быстротечна, поэтому надо пробовать, открыть что-то новое для себя. Человек многогранен. Я, к примеру, сейчас учусь играть на пианино, по телескопу смотрю на звезды. Много езжу. Жизнь – это движение. Мое хобби – это горы, планирую дойти хотя бы до базы Эвереста.

Говорят же, язык до Киева доведет. Так и есть. Общительность, дружелюбие – эти качества всегда и везде приветствуются. Думаю, что мне помогает именно моя общительность. Есть такой пример. Один профессор поручил своим студентам надуть шарики, написать на нем свое имя и затем найти свой шарик из кучи других шаров. Никто сразу не нашел. Тогда он сказал: «найдите шарик знакомого и отдайте ему», таким образом каждый быстро нашел свой шар. То есть мы все взаимосвязаны. Даешь добро и получаешь добро. Считаю, что человек сам кует себя. Самое главное, оставаться честным перед собой.

— Какие планы на будущее?

— Планов очень много. Процесс развития не останавливается. Поступил в РАНГХС при президенте РФ, по специальности проектное управление. Вот сейчас улетаю с супругой в отпуск.

— Благодарим за беседу!