АртАтриум: Ты варись моё варень — необыкновенное

На полюбившемся горожанам народном пространстве «АртАтриум», 9 сентября отметили день Варенья, особенный праздник со вкусными вареньями по старинным рецептам, где было много веселья и живой музыки.

Участники программы — эвенский этно-фольклорный ансамбль «Долгунча», народный эвенский ансамбль «Ниргин», солистка анс. «Кустук» Светлана Протопопова, женский ансамбль «Аяврина» (рук.Саргылана Алексеева), Макар Курилов, эвенкийский фольклорный вокальный ансамбль «Хокто» (рук.Евдокия Ксенофонтова), Татьяна Сорова-Балаганчик, танцевальный коллектив «Ункуу эйгэтэ», Парасковья Кондакова, ансамбль «Индигир», Уруйдаана Слепцова, юкагирский фольклорный ансамбль «Колымчанки», солистка анс. «Дьукээбил» Мария Егорова, Уруйдаана Слепцова, Мария Аммосова, фольклорный ансамбль «Колымчанки» и эвенкийский фольклорный ансамбль «Гиркилэн» — подарили зрителям тепло, радость и солнечную энергию.

В рамках проекта представлена ярмарка-продажа осенних даров: ягоды, варенья, соленья, выпечка, настои и народные чаи. Собравшиеся зрители провели этот сентябрьский день весело, дегустируя вкусные варенья и кружась в хороводе северных танцев.