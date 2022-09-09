09.09.2022
22:39
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Общество

АртАтриум: Ты варись моё варень — необыкновенное

На полюбившемся горожанам народном пространстве «АртАтриум», 9 сентября отметили день Варенья, особенный праздник со вкусными вареньями по старинным рецептам, где было много веселья и живой музыки.

Участники программы — эвенский этно-фольклорный ансамбль «Долгунча», народный эвенский ансамбль «Ниргин», солистка анс. «Кустук» Светлана Протопопова, женский  ансамбль «Аяврина» (рук.Саргылана Алексеева), Макар Курилов, эвенкийский фольклорный вокальный ансамбль «Хокто» (рук.Евдокия Ксенофонтова), Татьяна Сорова-Балаганчик, танцевальный коллектив «Ункуу эйгэтэ», Парасковья Кондакова,  ансамбль «Индигир»,  Уруйдаана Слепцова, юкагирский фольклорный ансамбль «Колымчанки», солистка анс. «Дьукээбил» Мария Егорова, Уруйдаана Слепцова,  Мария  Аммосова, фольклорный ансамбль «Колымчанки» и эвенкийский фольклорный ансамбль «Гиркилэн»   — подарили зрителям тепло, радость и солнечную энергию.

В рамках проекта представлена ярмарка-продажа осенних даров: ягоды, варенья, соленья, выпечка, настои и народные чаи. Собравшиеся зрители провели этот сентябрьский день весело, дегустируя вкусные варенья и кружась в хороводе северных танцев.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба ДДН РС(Я)

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