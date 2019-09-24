24.09.2019
12:03
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Культура & Образование

Арт-ярмарка АГИКИ поражает креативом!

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Начала работу арт-ярмарка Арктического института организованная в рамках Северного Форума. Представлены работы студентов и известных художников и дизайнеров Н.Васильева, А.Петровой-Кэрэhит, С. Ивановой, Н.Ермолаевой, М. Гуляевой, Г. Решетникова и многих других.

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На ярмарке можно приобрести оригинальную и печатную графику, офорты и ксилографию, живописные этюды и картины, ювелирные изделия, дизайнерские открытки, дизайнерскую одежду от В.Филипповой. Создать собственную экосумку.

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Цены самые демократичные — от 50-100 рублей. Арт-ярмарка работает до 17.00 часов по адресу: Орджоникидзе, 4, Камерный зал АГИКИ

Фото: Пресс-служба АГИКИ.
Источник: Пресс-служба АГИКИ.
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