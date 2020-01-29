Арт-выходные с Ириной Мекумяновой

Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия) приглашает на мастер-классы по акварели и бумажной пластике от художника Ирины МЕКУМЯНОВОЙ в рамках I республиканской выставки детских рисунков «Пою мое Отечество». Проведите АРТ-выходные в музее вместе с нами!

Мастер-классы «Секреты цвета» объединят детей и их родителей в творческом диалоге, познакомят с занимательными техниками акварели и бумажной пластики. Акварелью хоть раз рисовал любой ребёнок – она может показаться сложной, но под чутким руководством художника этот процесс предстанет увлекательным и легким. Участники попробуют различные техники, такие необычные процессы как техника «по-мокрому», приводящие в восторг и включая фантазию не только малышей, но и взрослых. Помимо приобретения практических навыков, участники мастер-классов узнают о произведениях известных художников, работающих в смежных техниках.

Ирина Афанасьевна Мекумянова – известный художник-живописец, опытный преподаватель. В 1982 г. окончила Якутское художественное училище, в 1988 – Дальневосточный институт искусств во Владивостоке (мастерская С.А. Литвинова). Помимо живописи художник работает в области книжной и журнальной иллюстрации, дизайна, и компьютерной графики. Участник международных, российских и республиканских выставок.

Дни проведения мастер-классов:

1 февраля 15:00

2 февраля 15:00

8 февраля 15:00

9 февраля 15:00

15 февраля 15:00

16 февраля 15:00

22 февраля 15:00

Внимание: при себе иметь бумагу А4 для акварели, обычную А4, ножницы, кисти, акварель и контуры, простой карандаш, гелевую ручку и стирательную резинку. Стоимость каждого мастер-класса – 500 рублей. Место проведения: НХМ РС(Я), Кирова, 9, актовый зал. Количество мест ограничено. Приветствуется групповая запись до 15 чел. Предварительная запись по тел.: 8 (4112) 33-52-79.