08.12.2021
10:57
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Якутия

Арт-терапия для женщин, заключенных в СИЗО

Новая уникальная и экологичная методика используется психологами следственного изолятора УФСИН в работе с женщинами, подозреваемыми и обвиняемыми в совершении преступлений, – тестопластика.

Соленое тесто принимает любую форму, создавая психологический комфорт на тактильном уровне. Искусство лепки – это эффективная арт-терапия, способствующая снятию психоэмоционального напряжения человека, осознанию им психологических проблем и раскрытию внутренних ресурсов.

Этапы работы в данной технике – творческий анализ предложенного текста, художественная обработка материала и рефлексия.

На одном из таких занятий начальник психологической лаборатории следственного изолятора Александра Чень-Ю предложила участницам выполнить «свою цветущую розу». Обсудив положительную символику этого цветка в разных странах и культурах, женщины с увлечением приступили к лепке и раскрашиванию.    

Завершив свои творения, они рассказали о полученных впечатлениях и эмоциях, после чего поделились переживаниями, чувством раскаяния и надеждами.

Фото: Пресс-служба УФСИН России по Республике Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба УФСИН России по Республике Саха (Якутия)
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