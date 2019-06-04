ART площадка приглашает детей провести летний отдых весело и интересно

ART площадка «АКАДЕМИЯ ТВОРЧЕСКИХ КАНИКУЛ» приглашает детей от 8 до 13 лет провести летний отдых весело и интересно с ведущими специалистами ДДН им. А.Е.Кулаковского! В летней программе: Уроки вокала Хореография Основы дикторского мастерства Основы фольклора Уроки грации Мастер классы АРТ-уроки Посещение к/т «Россия» В конце каждой смены — отчетный концерт 1 смена: с 17 июня по 30 июня 2 смена: с 1 июля по 14 июля 3 смена: с 15 июля по 28 июля Сделай маленький шаг к большой мечте! Телефоны для справок: 89141044627 Ольга, 89142326060 Александра Электронная почта: culcentr@mail.ru Сайт: ddnykt.ru Инстаграм: @ddn_kulakovskogo Источник: ДДН им. А.Е.Кулаковского.

Поделиться в соцсетях Поделиться в WhatsApp

Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82