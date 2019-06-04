ART площадка приглашает детей провести летний отдых весело и интересно

ART площадка «АКАДЕМИЯ ТВОРЧЕСКИХ КАНИКУЛ» приглашает детей от 8 до 13 лет провести летний отдых весело и интересно с ведущими специалистами ДДН им. А.Е.Кулаковского!
В летней программе:
Уроки вокала
Хореография
Основы дикторского мастерства
Основы фольклора
Уроки грации
Мастер классы
АРТ-уроки
Посещение к/т «Россия»
В конце каждой смены — отчетный концерт
1 смена: с 17 июня по 30 июня
2 смена: с 1 июля по 14 июля
3 смена: с 15 июля по 28 июля
Сделай маленький шаг к большой мечте!
Телефоны для справок: 89141044627 Ольга, 89142326060 Александра
Электронная почта: culcentr@mail.ru
Сайт: ddnykt.ru
Инстаграм: @ddn_kulakovskogo
Источник: ДДН им. А.Е.Кулаковского.