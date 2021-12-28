Арт-объект из Якутии вошел в топ-10 самых необычных в России 😍📸👏

Во всероссийском конкурсе необычных «народных» арт-объектов Туту Арт, который проводит сервис поездок и путешествий Туту.ру, завершились отборочные раунды. В результате были отобраны десять самых интересных объектов, по мнению россиян. Теперь они примут участие в финальном раунде, который пройдёт в январе 2022 года. Следить за ходом конкурса можно на сайте проекта Туту Арт. Конкурс проводится при информационной поддержке издания Lenta.ru.

Напомним, конкурс объединил 85 авторских достопримечательностей, среди которых определится один, самый необычный в стране, народный арт-объект. В отборочных раундах участников разделили на 10 групп по территориальному признаку, по 8 и 9 претендентов на выход в финал. Из каждого раунда в финальный этап выходил один объект. Финальный раунд пройдёт с 11 до 24 января 2022 года. Затем в населённом пункте, где расположен самый необычный арт-объект, состоится церемония награждения.

Вот 10 самых необычных народных арт-объектов, которые будут соревноваться в финале:



