07.03.2020
12:02
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Культура & Образование

Арт-клуб «У Камелька» встречал гостей из Германии

А тем временем на мастер-класс в нашем арт-клубе «У Камелька» участницы приезжают из Германии🇩🇪🎆✨👏👏👏.

Вчера на мастер-класс по росписи на свободную тему посетила учитель физики и немецкого языка из Гамбурга (Германия). Клара приехала с группой учеников, по работе в одну из школ Якутска.

Она всей души полюбила Якутию❤🙌, и решила оставить на память о республике сувенир👍👌✔. Клара выбрала чорон и расписала его сардаанами. 🎨👩🎨

А какие шедевры исполнены нашими участницами🎆♥😊. Посмотрите, какие все талантливые!👏👏👏🙌.

Мы поздравляем всех девушек нашей необъятной республики, пусть ваша красота расцветает как сардаана на амгинских лугах, а сила духа с новой силой распускается пушистыми бутонами якутских подснежников каждую весну❤🙌💝. Любим вас♥

@art_klub_u_kamelka

@kamelek888
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