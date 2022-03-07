07.03.2022
15:20
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Общество

Арсен Томский заткнул рты своим подписчикам!

Успешный предприниматель из Якутии, основатель inDriver Арсен Томский не так давно открыл свой канал в Telegram, который уже набрал более 4К подписчиков.

Арсен Томский теперь в Telegram!

Томский успел показал как выглядит офис компании в Калифорнии.

Арсен Томский показал как выглядит офис компании в Калифорнии

Затем, решил отключить комментарии.

Так знаете что. Я не хочу тут Комуза-2 разводить. Так что комменты вырубаем и политику буду ставить минимально — пишет Арсен Томский.

Арсен Томский и его команда помогут беженцам из Украины с двух сторон
Фото: из телеграм-канала Арсена Томского
Источник: Телеграм-канал Арсена Томского
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