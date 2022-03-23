23.03.2022
18:24
210
Экология
Арсен Томский: За свой счет поставили вышку для обнаружения возгораний на свалке
В своем телеграм-канале Арсен Томский сообщил:
В рамках SinetSpark.org мы за свой счет построили на мусорном полигоне Якутска 30-метровую вышку с видео- и тепловизионным оборудованием для обнаружения возгораний на начальном этапе, когда легче потушить пожар. При обнаружении очага возгорания система начинает сигнализировать. После отладки передадим вышку в подарок властям. Благодарю менеджера проекта Вячеслава Аргунова за отличную работу.
Фото: тгк Arsen_Tomsky
Источник: тгк Arsen_Tomsky
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