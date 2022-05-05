Арсен Томский: Я не против национальных языков

Известный предприниматель из Якутии Арсен Томский написал в своем телеграм-канале, о том как важно знать английский и родной язык, не делая перекосов.

Я не против национальных языков. Я за то, чтобы вместе с национальными языками так же энергично осваивать английский, де-факто ставший сегодня международным стандартом общения. Не делать перекосы ни в какую сторону, учить и знать и то и то.

Английский важен для международной кооперации, обмена знаниями и идеями. Это помогает развитию народов, стран, регионов, их экономики, науки, образования, медицины, искусства. Для роста качества жизни и благополучия людей. Лучше использовать плоды достижений всей человеческой цивилизации, не замыкаться в своем маленьком пруду.

Национальные языки важны для сплочения народа, его самоидентификации в мире, передачи культурного ДНК. Это как в лесу, где только одного вида растения или где большое разнообразие разных видов. Второе очевидно интереснее и красивее. Единый язык для всех людей не приведет к миру на планете, несмотря на полное понимание друг друга. Человек такое существо, что 100% найдет из-за чего развязать войны и насилие, не только из-за языка, национальностей и религии. Как у Джонатана Свифта в “Путешествии Гулливера” страны Лилипутия и Блефуску без конца воевали из-за вопроса с какой стороны разбивать яйца, с острой или тупой.

Так как мы из сферы IT и предпринимательства, то больше нацелены на экономику и технологии, чем на вопросы развития национальной культуры и языков. Мне кажется, что и так достаточно тех, кто занимается этой сферой — целые министерства, департаменты, научные институты, учреждения культуры, ВУЗы и училища по этой теме, финансируемые из бюджета.

Пусть процветает культурное, национальное, языковое и другое разнообразие.