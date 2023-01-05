Арсен Томский встретил Новый год на Гавайях

Арсен Томский сообщил в своем тгк @innerdrive: Видеоклип с новогодней поездки на остров Мауи! Гавайи — одно из самых красивых мест на планете, а серфинг — один из трех моих любимых видов спорта, вместе с бегом и горными лыжами.

Фото: тгк @innerdrive Источник: тгк @innerdrive

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