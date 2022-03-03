Арсен Томский теперь в Telegram!

Предприниматель родом из Якутии, основатель inDriver Арсен Томский открыл свой канал в Telegram. За сутки канал набрал более 2000 пользователей.

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