03.03.2022
16:22
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Общество

Арсен Томский теперь в Telegram!

Предприниматель родом из Якутии, основатель inDriver Арсен Томский открыл свой канал в Telegram. За сутки канал набрал более 2000 пользователей.

Самый первый пост Томского — милое видео с оленями.

Фото: Из соцсетей
Источник: YKT TOP
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