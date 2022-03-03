03.03.2022
16:22
141
Общество
Арсен Томский теперь в Telegram!
Предприниматель родом из Якутии, основатель inDriver Арсен Томский открыл свой канал в Telegram. За сутки канал набрал более 2000 пользователей.
Самый первый пост Томского — милое видео с оленями.
Фото: Из соцсетей
Источник: YKT TOP
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
03.03.2022
72
03.03.2022
131
03.03.2022
131
03.03.2022
126
03.03.2022
135
03.03.2022
216
03.03.2022
219
03.03.2022
203
03.03.2022
147
03.03.2022
1243
03.03.2022
268
03.03.2022
124
03.03.2022
459
03.03.2022
153
03.03.2022
902
03.03.2022
311
03.03.2022
376
03.03.2022
523
03.03.2022
195
03.03.2022
452
03.03.2022
198
03.03.2022
305
03.03.2022
394
03.03.2022
810
03.03.2022
2125
03.03.2022
180
03.03.2022
1487
03.03.2022
1705
03.03.2022
451
02.03.2022
586
02.03.2022
656
02.03.2022
1936
02.03.2022
339
02.03.2022
352
02.03.2022
429
02.03.2022
433
02.03.2022
583
02.03.2022
315
02.03.2022
477
02.03.2022
505
02.03.2022
581
02.03.2022
307
02.03.2022
379
02.03.2022
911
02.03.2022
248
02.03.2022
300
02.03.2022
4854
02.03.2022
650
02.03.2022
309
02.03.2022
355
02.03.2022
341
02.03.2022
301
ТОП НОВОСТИ
28.02.2022
8080
02.03.2022
4864
02.03.2022
4323
27.02.2022
3069
27.02.2022
2598
25.02.2022
2510