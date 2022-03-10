Арсен Томский: с Индрайвером все нормально

Об этом сообщил Арсен Томский в своем телеграм-канале.

С Индрайвером все нормально. Это не новостная или информационная платформа, которые сейчас в России массово закрываются и блокируются, а сервис перевозок и локальных услуг. С Ykt.Ru он не связан. Так же продолжают работать Doska, Rabota и Eda.