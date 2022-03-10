10.03.2022
16:33
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Общество

Арсен Томский: с Индрайвером все нормально

Об этом сообщил Арсен Томский в своем телеграм-канале.

С Индрайвером все нормально. Это не новостная или информационная платформа, которые сейчас в России массово закрываются и блокируются, а сервис перевозок и локальных услуг. С Ykt.Ru он не связан. Так же продолжают работать Doska, Rabota и Eda.

Про «Майтону» Томский промолчал.

Виктор Федоров о потерях бюджета Якутска с уходом «Майтоны» и «Индрайвера»
С сегодняшнего дня Ykt.Ru прекращает свою деятельность
Фото: Из соцсетей
Источник: Телеграм-канал Арсена Томского
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