Арсен Томский разъяснил якутянам, почему они должны платить больше в Индрайвере

Отец-основатель приложения независимых водителей посоветовал набраться терпения и дождаться 1 января. До этого нужно платить по повышенным ценам. И посоветовал всем автовладельцам выйти подзаработать на создавшемся ажиотаже.

Источник YKT.RU: Почему в inDriver растут цены под Новый год? Рассказываем, когда снизится стоимость проезда

В Якутске в эти дни наблюдаются исторические рекорды по заказам, их число увеличилось в два раза по сравнению с 2019 годом.

Многие жители столицы обратили внимание на то, что водители inDriver увеличили плату за проезд. Объясняем, с чем это связано и когда цены вновь снизятся.

Почему цены выросли?

Каждый год в странах бывшего СССР в последние дни перед Новым годом происходит рост цен. Это связано с тем, что в этот период резко увеличивается число заказов от пассажиров. Люди активно ездят перед праздником, совершая покупки и завершая свои рабочие дела до длинных выходных. Часто это совпадает с холодной погодой, что дает рост заказов в полтора, два и даже три раза.

В Якутске в эти дни наблюдаются исторические рекорды по заказам, их число по сравнению с 2019 годом удвоилось. При этом число автомобилей в городе растет не так быстро, в том числе тех, кто на линии. В особо холодные дни их количество может даже снизиться в связи с тем, что водители берегут свои автомобили.

Значки автомобилей на карте не означают, что все они свободны в данный момент. Часть уже взяла заказы, часть вышла из смены и не выключила режим «свободен», многие выбирают лучшие заказы. Создается ситуация, когда у водителей начинает идти очень интенсивный поток заказов с суммами выше обычных. Они в ответ имеют возможность предложить свои, еще более высокие цены. В результате из условных 100 пассажиров уезжают 50 — те, кто предложил самые высокие цены. На другие 50 просто физически нет автомобилей.

Можно ли искусственно снизить цены?

inDriver — это рыночный, прозрачный механизм. Он позволяет поддерживать низкие тарифы в системе в течение почти всего года при избытке автомобилей на линии и конкуренции за пассажиров. И в обратной ситуации, когда пассажиры конкурируют за водителей, уезжает тот, кто готов платить больше.

Если искусственно ограничивать тарифы, то уедут те, кто первый закажет, другим будет выдано сообщение, что автомобилей нет. Водители воспримут это как несправедливость, и такое ограничение вызовет отток водителей в другие платформы. Тогда не смогут уехать условно не 50 из 100, а 80 из 100 пассажиров.

Такая ситуация с высокими ценами бывает два раза в год — перед Новым годом и, в меньшей степени, 8 марта. Вся эта ситуация повторяется ежегодно, 1 января ситуация нормализуется.

В оставшиеся до Нового года дни советуем автовладельцам Якутска выйти подзаработать перед праздником.