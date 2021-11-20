Арсен Томский подарил себе с днем рождения щедрый подарок

Предприниматель родом из Якутии, основатель inDriver Арсен Томский решил сделать себе с днем рождения щедрый подарок, о чем объявил в Фейсбук. Подумав, он решил, что это будет важное и нужное для России, в которой он родился и вырос, и выбрал…футбол!

Первоначально его некоммерческий проект Sinet Spark составил список «из нескольких базовых проблем или болей» вне политики, одновременно имеющих «фундаментальный характер». Томский обосновал выбор: «Мне кажется это реальная боль, как в плане доступа детей к футболу, так и в плане уровня игры сборной и клубов, на удивление слабого для такой большой страны с талантливым населением и огромными успехами в других видах спорта. Мы дадим доступ тысячам мальчишкам и девчонкам к футболу в сотнях малых городов и поселков страны. Сделаем это через создание современных секций, где ребят будут учить интеллектуальному футболу по настоящему увлеченные тренеры, по передовым методикам и без всякого давления и стресса»

Идея проста и вечна: превратить депрессивное в счастливое. Фонд собирается построить по России футбольные поля и крытые площадки и передать их в дар муниципалитетам или школам. Предварительный расчет инвестиций может превысить 100 млн. долларов, которые Томский профинансирует из своих личных средств.

Пока же меценат объявил о поиске менеджера на это начинание.