Арсен Томский: Очередной удар по населению от депутатов…

Орфография и пунктуация автора сохранены:

Российская госдума в своем стиле приняла крайне непродуманный закон о такси. В нем такие архаичные положения как шашечки на авто, которые были нужны чтобы отличать и ловить такси руками на улице, предсменный и послесменный мед и техосмотр, в котором нет никакого смысла и нигде в мире это не делается, оформлять бумажные путевые листы и так далее. Появится куча фиктивных пунктов техмедосмотров, продавцов липовых путевых листов, “бумажных” таксопарков, и другие формы коррупции. Закон или будет не выполняться или приведет к росту цен в 2-3 раза из-за оттока водителей и множества дополнительных расходов для оставшихся. Как сильно растут цены из-за нехватки водителей хорошо видно на примере ежегодных предновогодних пиков. Очередной удар по населению от депутатов. Достаточно было разрешить самозанятым работать в такси, обязать агрегаторы за них взимать и платить небольшой налог с поездок и тем самым 100% обелить сектор, ввести тех и медосмотр 2 раза в год, запретить авто старше 10 лет в такси, ввести минимальный стаж для водителей в 3-5 лет, запретить работу более 12 часов на смене, ввести особый тип ОСАГО для таксистов, включающий защиту здоровья всех кто в авто во время поездки. Все.