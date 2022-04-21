Арсен Томский очень жестко высказался о весеннем Якутске и не только…

Известный предприниматель из Якутии Арсен Томский в своем телеграм-канале высказался о родном городе:

Весенний Якутск выглядит крайне удручающе. И с каждым годом все хуже. Коммунальные службы явно не справляются с растущим населением, активно прибывающим из сельской местности. Городу просто не хватает денег в бюджете. При этом столько природных ресурсов вывозится, сложно даже представить. Значительная часть этого богатства стекается к узкому кругу лиц. В России одно из самых высоких социальных неравенств в мире — по данным Credit Suisse за 2020 г., на 1% населения РФ приходится 58% национального богатства, что вдвое больше, чем в Германии, и в 1.5 раз – чем в США. Я сталкивался с этого типа людьми. Многие из них живут в нереальной роскоши и высокомерии, считая остальное население чем-то типа биомусора. Виллы, бизнес-джеты, яхты и ложечки для обуви за $3000. Социальную деятельность всерьёз мало кто ведет. Такие вот последствия криво скроенного, бессмысленного капитализма, клептоплутократии и непотизма. Неудивительно, что многие люди ностальгируют по СССР и ищут твердую почву под ногами в «борьбе с нацизмом».