Арсен Томский объяснил, почему уменьшает в своем бизнесе долю российской выручки

— Компания Citymobil закрывается. Этот сервис развивался VK (ex-Mail.Ru). Я описал в книге их попытку создать этого конкурента на основе inDriver в 2016 г. После нашего отказа продать компанию они купили компанию Citymobil и начали ее активно развивать, создав СП со Сбербанком. Ссылка на PDF-версию книгу есть выше. В Москве их доля доходила до 20-25%, в других крупных городах они тоже работали. Компания закрылась, я думал, по двум причинам: 1. Большие операционные убытки 2. Потеря всяких надежд на IPO в связи с последними событиями. Теперь у Яндекса теоретически могут возникнуть проблемы с ФАС по антимопонопольныи делам, так как ни Gett ни Citymobil не осталось.

Мы в РФ давно не активничаем, стараясь уменьшать долю российской выручки в общей — она считается инвесторами токсичной и уменьшает стоимость компаний, к сожалению. Текущие события, когда российские IT-компании потеряли более 90% стоимости, подтверждают верность этой оценки, — пишет Арсен ТОМСКИЙ, основатель компании Индрайвер в своем телеграм-канале.