13.03.2022
23:04
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Экономика

Арсен Томский объяснил, почему уменьшает в своем бизнесе долю российской выручки

 — Компания Citymobil закрывается. Этот сервис развивался VK (ex-Mail.Ru). Я описал в книге их попытку создать этого конкурента на основе inDriver в 2016 г. После нашего отказа продать компанию они купили компанию Citymobil и начали ее активно развивать, создав СП со Сбербанком. Ссылка на PDF-версию книгу есть выше. В Москве их доля доходила  до 20-25%, в других крупных городах они тоже работали. Компания закрылась, я думал, по двум причинам: 1. Большие операционные убытки 2. Потеря всяких надежд на IPO в связи с последними событиями. Теперь у Яндекса теоретически могут возникнуть проблемы с ФАС по антимопонопольныи делам, так как ни Gett ни Citymobil не осталось.

Мы в РФ давно не активничаем, стараясь уменьшать долю российской выручки в общей — она считается инвесторами токсичной и уменьшает стоимость компаний, к сожалению. Текущие события, когда российские IT-компании потеряли более 90% стоимости, подтверждают верность этой оценки, — пишет Арсен ТОМСКИЙ, основатель компании Индрайвер в своем телеграм-канале.

Напомним, что 9 марта Арсен Томский сообщил о закрытии портала Ykt.ru, оставив лишь приложения Еда, Доска и Работа. Как сообщила ТайгаПост, решение об этом было принято Томским единолично, сотрудники компании были не в курсе, и в тот день продолжали работать над проектами.

С сегодняшнего дня Ykt.Ru прекращает свою деятельность
Фото: из соцсети
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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