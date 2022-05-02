Арсен Томский о родном языке

Временами спрашивают, знаю ли я по якутски — сахалыы. Записал небольшое видео на родном языке с ответом на этот вопрос, а также еще одно видео с дерзкими фразами из моего детства, в значительной части проведенного в якутской деревне. Научил младшую дочку этим фразам на свою голову, теперь она вставляет их везде в тему и не в тему:) Интересно, что у меня отец большой специалист во всем, что касается якутской культуры и тенгрианства в целом. Я же, наоборот, глобалист, и считаю что не менее важно говорить по-английски, чем на родном языке. Перекосы, мне кажется, могут нанести ущерб развитию народов. Это было видно, например, когда мы отбирали детей в https://starteam.foundation/ в Якутске. Дети из сильнейшей школы в Якутии — Республиканского лицея-интерната, где делается большой фокус на якутском языке, заметно хуже говорят на английском, и в итоге из РЛИ в на первом этапе был только 1 участник из 10 отобранных. Владение английским было одним из важных критериев отбора.

Это же будет относиться ко всем и в будущем — для развития региона международное сотрудничество имеет большое значение, и лидерам надо уметь общаться с людьми в других странах, даже если они планируют жить и работать у себя на родине. По этой причине мы не занимаемся проектами развития якутского языка, несмотря на то, что когда-то мы создали первый сайт на якутском языке в Интернете, долго поддерживали много сахаязычных ресурсов на Ykt.Ru и помогали, чем могли, в старте Саха-Википедии.