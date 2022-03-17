Арсен Томский: Мое детище неповторимо!

Предприниматель из Якутии, основатель inDriver Арсен Томский в своем телеграм-канале ответил на самый популярный вопрос подписчиков.

Спрашивают, правда ли, что мы продаем Ykt.Ru, портал или домен. Конечно нет, там же появится какая-то подхалимская копия.

Тем кто попытается создать новый портал я могу пожелать удачи. Но без использования защищенного ТЗ “Ykt” в названии сервисов. Другие имена — никаких проблем.

Далее, все успешные регпорталы стартовали в начале 2000-х. После этого не было ни одной успешной попытки. Их время уже ушло. Портал будет малопосещаем и нерентабелен.

И это карго-культ, кто не знает можете погуглить. Это как аборигены Меланезии стали строить копии самолетов из соломы, надеясь, что тушенка, одежда, топоры и прочие ништяки начнут снова прилетать с неба. Так и здесь, портал можно механистически повторить. Это будет копия хуже, все же Ykt.Ru был лучшим региональным порталом в стране. Но главное — не будет великолепной команды, которая его развивала более 20 лет. И не будет талантливого, креативного и скромного предпринимателя, мотора этого проекта — пишет Томский.