Арсен Томский: Что такое для меня 90-е?

Арсен Томский поделился со своими подписчиками в тгк Arsen_Tomsky:

— Спрашивают, что такое 90-е для меня. Это вопрос, отвечая на который испытываешь много эмоций. 90-е для меня — это жизнерадостное студенчество, когда целыми днями слушали Цоя и не было денег на купить еды и я пытался поймать голубей, заманивая их в комнату общаги (неудачно!), что зажарить и съесть. Сигареты Lucky Strike, зеленые пиджаки и слаксы. Много работал, не тусил, сидел и программировал днями и ночами и этом мне было в кайф. Первые шаги и первые успехи в предпринимательстве. Первая заработанная праворульная иномарка, казавшаяся круче всех самых крутых авто сегодня. Настоящее потрясение, когда увидел впервые интернет. Появление семьи и ребенка. Это когда после кризиса 98-го и того как я закрыл мою первую компанию и начинал Синет, мы втроем с младенцем сидели укутавшись в полузамерзшей квартире в Якутске (ЖКХ был развален и полдома перемерзло), снова в безденежье, и всю зиму питались ящиком купленной мной тушенки и подаренного тещей мешка макарон. Это когда поздно вечером зимой на меня напали грабители возле дома и чуть не убили, подкравшись сзади с ломом. Это хриплый голос в трубке телефона, приглашающий вечером на стрелку на дамбе. Это время больший перемен, надежд, мечтаний, свободы, отсутствия груза большой ответственности. Вернулся бы? Разве что на день, вспомнить все. В жизни лучше смотреть вперед.