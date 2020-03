Арнольду Шварценеггеру вручили чорон от «Камелька»

View this post on Instagram

@kamelek888 Наш "камелекский" чорон вручён АРНОЛЬДУ ШВАРЦЕНЕГГЕРУ!!! 🙆🏻‍♀️ 😍😇😄😄😄 Вчера на московской арене на спортивном фестивале "ARNOLD CLASSIC" 🎁 Подарок был заказан Международной федерацией мас-рестлинга в нашей студии "Камелек". Портрет нарисован нашим художником Маргаритой Григорьевой, надпись выложена Леной Толстоуховой. Вся наша команда с волнением готовила подарок. В тексте Федерация приглашает великого Арни посетить Якутию. Мы видим на видео как АРНОЛЬДУ вручили чорон. И очень счастливы! Высота чорона 53 см. 😇🤝 Вот такие дела! ________________________________ @modun.manchaary @olgakamelek @kamelek888 @SCHWARZENEGGER @oddkhaugen #спортякутии #масрестлинг #якутия #сахасирэ #национальнаяпосуда #национальныйвидспорта #сделановякутии #национальныйбренд #камелек #masresling