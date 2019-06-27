Арктика в надежных руках!

ИРОиПК в рамках Международного летнего института с целью выявления инновационного и творческого потенциала педагогов арктических улусов объявил республиканский конкурс профессионального мастерства «Педагогический талант Арктики». 19 педагогов республики изъявили желание участвовать в нем. Среди них, к несказанной нашей радости, много молодых.

На финишную прямую после мастер-класса и защиты образовательных проектов из 19 педагогов вышли 10 с разными квалификационными категориями и педагогическим стажем. Все они Учителя с большой буквы, за которых в этот день болели коллеги. ДАНИЛОВА Саргылана Владимировна, учитель истории и обществознания Батагайской СОШ Верхоянского улуса; ИЛЛАРИОНОВА Наталья Алексеевна, учитель долганского языка Юрюнг-Хаинской СОШ Анабарского улуса; Ю Сидор Маркович, учитель истории и обществознания Джаргалахской СОШ Эвено-Бытантайского улуса; АНТОЕВА Александра Николаевна, учитель истории Момской СОШ Момского улуса; ТЕРЗИ Наталья Алексеевна, учитель русского языка и литературы Батагайской СОШ Верхоянского улуса; СКРЫБЫКИН Юрий Захарович, учитель информатики Угольнинской СОШ Верхнеколымкого улуса; ЕФИМОВА Евдокия Даниловна, учитель якутского языка и литературы Эбяхской СОШ Среднеколымского улуса; ЗОРКИНА Мария Митрофановна, учитель английского языка Себян-Кюельской СОШ Кобяйского улуса; СТАРОСТИНА Раиса Гаврильевна, учитель русского языка и литературы Кустурской СОШ Эвено-Бытантайского улуса; ГУЛЯЕВА Марианна Дмитриевна, учитель начальных классов Эбяхской СОШ Среднеколымского улуса на импровизированной сцене демонстрировали профессиональную компетентность, широкий спектр современных технологий, находящихся в их педагогическом арсенале. При подведении итогов жюри учитывало и другие качества, такие как информационно-языковую грамотность, коммуникабельность.

Прекрасным завершением праздничного мероприятия стало награждение. И вот результаты: Ефимова Е.Д.(Среднеколымский улус) стала победителем в номинации «Профессионализм и вдохновение», Скрыбыкин Ю.З.(Верхнеколымский улус) — «IT-технология», Илларионова Н.А.(Анабарский улус) – «Надежда Арктики», Антоева А.Н.(Момский улус) – «Творческий поиск», Терзи Н.А. (Верхоянский улус) – «За преданность профессии».

Победителем конкурса «Педагогический талант Арктики» признана учитель долганского языка Юрюнг-Хаинской СОШ Анабарского улуса Наталья Алексеевна Илларионова. Желаем победителю педагогического мастерства, творческих успехов, реализации задуманных проектов и новых плодотворных идей!