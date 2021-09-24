Арктика — суровая и прекрасная! Край, озаряемый полярным сиянием!

Филармония Якутии приглашает прикоснуться к красоте этой северной земли, воплощенной в музыке. В программе концерта, в исполнении симфонического оркестра Symphonica ARTica под управлением Натальи Базалевой, прозвучат: Симфоническая фантазия «Арктика» Н. Михеева, «Славянский марш» П. Чайковского, Симфония № 2 «Богатырская» А. Бородина, Фантазия на якутские темы Ю. Степанова.

Концерт открывает XI Международный арктический музыкальный фестиваль «Северное сияние», приурочен III Международному Северному форуму и посвящен Дню Государственности Республики Саха (Якутия).

Ждем вас 29 сентября в 18:30 в Культурном центре «Сергеляхские огни»Стоимость билетов от 500 до 1000 руб.

Билеты в кассах филармонии: ул. Ярославского, 27, оф. 111. Тел.: (4112) 47-63-35, 45-06-98,

в ТРК «Туймаада», 1 эт.



Онлайн продажи на сайте: filarmony.ruКоличество мест ограничено.

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