Арктика — суровая и прекрасная! Край, озаряемый полярным сиянием!
Филармония Якутии приглашает прикоснуться к красоте этой северной земли, воплощенной в музыке. В программе концерта, в исполнении симфонического оркестра Symphonica ARTica под управлением Натальи Базалевой, прозвучат: Симфоническая фантазия «Арктика» Н. Михеева, «Славянский марш» П. Чайковского, Симфония № 2 «Богатырская» А. Бородина, Фантазия на якутские темы Ю. Степанова.
Концерт открывает XI Международный арктический музыкальный фестиваль «Северное сияние», приурочен III Международному Северному форуму и посвящен Дню Государственности Республики Саха (Якутия).
Ждем вас 29 сентября в 18:30 в Культурном центре «Сергеляхские огни»Стоимость билетов от 500 до 1000 руб.
Билеты в кассах филармонии: ул. Ярославского, 27, оф. 111. Тел.: (4112) 47-63-35, 45-06-98,
в ТРК «Туймаада», 1 эт.
Онлайн продажи на сайте: filarmony.ruКоличество мест ограничено.
В соответствии с требованиями Роспотребнадзора РФ, при нахождении в концертном в зале, наличие маски обязательно
+7 (999) 174-67-82